Построенная в Петербурге подлодка «Можайск» передана Тихоокеанскому флоту

Во вторник, 28 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи в состав Тихоокеанского флота построенной на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» дизель-электрической подводной лодки «Можайск». Об этом с места события сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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ДЭПЛ «Можайск» стала пятой из серии подлодок проекта 636.3 «Варшавянка», переданных петербургским заводом ВМФ. Проект был разработан ЦКБ морской техники «Рубин». Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Главное ударное оружие подлодок этого проекта — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца этого года «Адмиралтейские верфи» намерены передать ВМФ дизель-электрическую подводную лодку Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада».

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