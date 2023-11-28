В Петербурге продлили на год премии для победителей спортивных чемпионатов

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект, продлевающий еще на год ежемесячные выплаты победителям спортивных чемпионатов и спартакиад, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спортсменам, занявшим призовые места на российских чемпионатах, будет положена выплата в размере 59,8 тыс. руб. в месяц, а спортсменам, победившим на юниорских первенствах — 40,7 тыс. руб. Выплаты назначат по результатам выступлений в 2023 году. Губернатор отметил, что меру поддержки призерам спортивных соревнований из Петербурга ввели в 2023 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга установило премию для юных спортсменов, которые выступали за сборные команды в 2023 году. Премию в размере 25 тыс. рублей получат 15 одаренных детей-спортсменов и пять тренеров, отобранных комиссией по наградам комитета по физической культуре и спорту.

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