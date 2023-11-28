Депутат Нилов предложил выплатить участникам СВО 13-ю зарплату

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов предложил выплатить участникам боевых действий на территории Украины 13-ю зарплату. Политик добавил, что всем участникам военной операции нужно предоставить земельные участки для строительства домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я задаю вопрос и правительству, и банкам, и другим компаниям, корпорациям, озолотившимся в это непростое, сложнейшее время испытаний для страны, а может быть поделиться с нашими героями настоящими, может быть им выплатить 13-ю зарплату за великий ратный и трудовой подвиг»,— заявил господин Нилов (цитата по «Дума ТВ»).

Как сказал депутат, правительственные награды или «хотя бы медали» нужно выдать всем участникам боевых действий. Согласно распоряжению президента, уточнил Олег Нилов, земли в Крыму или Московской области предоставляют награжденным правительственными наградами военнослужащих. Он добавил, что необходимо принять закон о выделении земельных участков всем, кто побывал на военной операции.

Зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября выросли на 10,5%, что стало самым большим повышением окладов этой категории бюджетников за последние несколько лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как изменятся зарплаты военных и силовиков в 2023 и 2024 годах».