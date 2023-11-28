Снегоплавильные пункты Петербурга за сутки приняли более 13 тыс. «кубов» снега

В Санкт-Петербурге продолжают устранять последствия циклона. За сутки снегоплавильные пункты города приняли более 13 тыс. кубометров снега. Об этом отчитались 28 ноября в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Водоканал Санкт-Петербурга Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

В общей сложности в начавшемся сезоне «снежные» пункты города уже приняли 35 161 куб. м. В начале прошлой зимы осадков было намного меньше. Тогда к этому времени пункты приняли всего 693 кубометра снежных масс.

Список рекордсменов среди снегоплавильных пунктов по состоянию на первую половину два вторника: Октябрьская набережная — 7,2 тыс. куб. м, Мебельная улица — 3,7 тыс., Кушелевская дорога — 3,2 тыс. кубометров.

«Ъ-СПб» писал, что первый в этом сезоне грузовик со снежными массами был доставлен на снегоплавильный пункт в Петербурге 15 ноября.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте