В Петербурге начали работать снегоплавильные пункты

Первый грузовик со снежными массами прибыл в среду на стационарный снегоплавильный пункт на Волхонском шоссе в Петербурге. Машина привезла 13 кубометров снега. О начале работы специализированных пунктов 15 ноября сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На предприятии уточнили, что к зиме петербургский Водоканал подготовил 18 снежных пунктов во всех районах города, из них 11 — стационарных снегоплавильных и 7 — стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных. Их общая суммарная производительность — 101,5 тыс. кубометров в сутки.

В администрации Петербурга также проинформировали, что для работы в зимний период дорожные предприятия города подготовили 1530 единиц уборочной техники. На случай обильных снегопадов дополнительно заключены договоры на привлечение еще порядка 500 специализированных машин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за прошедший зимний сезон снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли в общей сложности 1 млн 648 кубометров снега.

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