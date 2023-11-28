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Глава района ХМАО извинился за пьяную езду и ДТП

Павел Артеев

Павел Артеев

Фото: страница Павла Артеева в vk.com

Павел Артеев

Фото: страница Павла Артеева в vk.com

Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Павел Артеев признался, что был задержан сотрудниками ГИБДД из-за пьяного вождения. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам господина Артеева, это произошло в ночь на 25 ноября в поселке Березово. Он ехал пьяным за рулем своей машины, после чего был остановлен сотрудниками полиции. «Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения»,— рассказал он.

Также Павел Артеев добавил, что готов понести наказание, предусмотренное законом. В комментариях к публикации местные жители поблагодарили главу района за честность.

В пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу «Ъ-Урал» подтвердили, что произошло ДТП, но фамилии уточнять не стали. «25 ноября в ночное время в дежурную часть ОМВД России Березовского района поступило сообщение о том, что по улице Шмидта автомобиль находится в кювете. При проверке было установлено, что водитель 1986 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался»,— рассказали в МВД.

Как сообщили «Ъ-Урал» в администрации района, господина Артеева исключили из партии «Единая Россия» после ДТП.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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