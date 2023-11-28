«В Латинской Америке доля женщин-художниц выше, чем где бы то ни было»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, кто входит в число самых востребованных мастеров из Латинской Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поговорим сегодня о латиноамериканских художниках на мировом арт-рынке, которые пользуются в последние годы повышенным вниманием операторов рынка. Большее внимание уделяется таким персонам, как Фрида Кало, Фернандо Ботеро и Вифредо Лама, но, конечно, существует множество других латиноамериканских художников, чьи работы пользуются спросом в разных странах мира.

Итак, в общей сложности в период с 1998-го по 2022-й 6904 латиноамериканских художника продали хотя бы одно произведение искусства публично. В общей сложности это составило 152,5 тыс. сделок, общий аукционный оборот — $2,92 млрд.

Суперзвезды латиноамериканского искусства, по сути, происходят из восьми стран, каждая из которых представляет одного или нескольких важных художников: Чили с Роберто Маттой, Уругвай с Хоакином Торресом-Гарсией, Венесуэла с Хесусом-Рафаэлем Сото и Карлосом Крус-Диесом... Всего 100 латиноамериканских подписей генерируют 82% рыночной стоимости всего сегмента.

Самые востребованные латиноамериканские произведения на международном арт-рынке были созданы примерно в середине XX века в основном художниками, тяготевшими к сюрреализму. Но популярностью пользуются и произведения, созданные в 1990-е годы: скульптуры и картины Ботеро, инсталляции Гонсалеса-Торреса.

Несмотря на небольшое количество ее работ в открытой аукционной продаже, Фрида Кало входит в десятку самых успешных живописцев на этом рынке. При этом она является самой продаваемой художницей. Но среди 100 самых успешных латиноамериканских мастеров вообще есть еще десять женщин: Беатрис Мильязес, Адриана Варежан, Кармен Эррера, Мария Беррио, Лигия Кларк, Амелия Пелаэс, Марта Бото, Алисия Перес Пенальба, Дорис Сальседо и Мария Фрейре.

Получается, что в Латинской Америке доля женщин-художниц выше, чем где бы то ни было.