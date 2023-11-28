Эпидпорог по ОРВИ превышен в Самарской области на 23,8%

За минувшую неделю в Самарской области было выявлено более 14,8 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения в регионе составил 47,4. Это выше эпидпорога на 23,8%, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 99,3%»,— говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей в регионе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 11,1%. Неделей ранее в Самарской области было выявлено свыше 13,4 тыс. случаев ОРВИ. При этом показатель на десять тыс. населения был равен 42,7. Превышение эпидемического порога по ОРВИ было зарегистрировано среди жителей в возрасте 15 лет и старше на 98,4%.

Георгий Портнов