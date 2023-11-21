В Самарской области рекордно превышен эпидпорог по ОРВИ

Превышение эпидемического порога по ОРВИ зарегистрировано в Самарской области среди жителей в возрасте 15 лет и старше на 98,4%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«За 46 неделю 2023 года в Самарской области зарегистрировано 13365 случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. населения – 42,7, что выше эпидпорога на 12%»,— говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей в регионе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 4%. Также в отношении к минувшему периоду в Самарской области стали больше болеть жители в возрасте семи – 14 лет (на 2,4%) и 15 лет и старше (на 8,2%). На 45 неделе в Самарской области было выявлено более 12,8 тыс. случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. человек населения был равен 41.Эпидпорог по ОРВИ среди жителей области от 15 лет и старше был превышен на 75,5%.

Георгий Портнов