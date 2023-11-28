Бюджет Оренбургской области на 2024 год намерены утвердить 14 декабря

Бюджет Оренбургской области на 2024 год намерены утвердить на очередном заседании Законодательного собрания 14 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента.

Все поправки ко второму чтению закона об областном бюджете должны быть сформированы и переданы в комитет по бюджетной, налоговой и финансовой политике до 30 ноября. В настоящее время в комитетах находится 15 проектов законов и постановлений, с которыми запланировано выйти на декабрьское заседание.

В соседней Самарской области региональный бюджет на три года приняли во втором чтении 28 ноября.

Андрей Сазонов