В петербургском бизнес-центре откроется офисное пространство Multispace

В БЦ Renaissance Pravda в Санкт-Петербурге летом 2024 года откроется сервисное пространство Multispace, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Сеть гибких технологичных офисов займет двухуровневое помещение площадью 1000 кв. метров в аренду. В NF Group отметили, что эта сделка в текущем году стала крупнейшей с участием гибких офисов в классе А.

Multispace развивает компания Pridex, сеть представляет собой первый в России формат готовых гибких офисов с разработанной единой цифровой средой. У организации есть собственное мобильное приложение, которое упрощает управление офисной средой и коммуникацию работников.

«Подписание первого договора в Санкт-Петербурге – это важный этап развития нашей сети и города в целом: реализация "умного" формата офиса и знакомство арендаторов с его возможностями будет способствовать эволюции петербургского рынка»,— заявилуправляющий директор Pridex | Multispace Дмитрий Вишняков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге проведут торги по историческому зданию на Фурштатской улице, бывший особняк княгини Долгоруковой, стартовая цена определена в 1,1 млрд рублей.

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