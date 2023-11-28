На III Конгрессе молодых ученых обсудят механизмы привлечения молодежи в науку

На федеральной территории «Сириус» 28–30 ноября пройдет III Конгресс молодых ученых. В рамках конгресса состоится сессия «Вызов принят: альтернатива Нобелевке и перспективы для молодых ученых» при участии Фонда развития научно-культурных связей «Вызов».

Сессия будет посвящена механизмам привлечения талантливой молодежи в сферу научных исследований и новых технологий. Ведущие российские ученые, руководители научно-исследовательских организаций, научные журналисты, специалисты по работе с молодежью обсудят, как молодым ученым реализовывать смелые идеи и делать ставку на будущие технологии, способные обеспечить стране лидерские позиции в науке. Участники сессии поговорят о том, как продвигать личные бренды ученых и сделать их символами успеха в современной России. Еще одной темой обсуждения станет Национальная премия в области будущих технологий «Вызов» — инициатива фонда «Вызов» по поощрению прорывных достижений ученых в области наукоемких технологий (разработка квантовых устройств, развитие нейробиотехнологий, искусственного интеллекта, а также других наукоемких дисциплин).

Как новые инициативы помогут сделать российскую науку привлекательной для новых поколений исследователей, рассказала вице-президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Елена Еременко: «Развитию науки и технологий в России посвятили целое десятилетие, и это отражает приоритеты государства, то важное место, которое наука занимает в обществе. Для успешного развития науке нужно обеспечить постоянный приток новых кадров, а это возможно только в условиях, когда научная карьера привлекательна для молодежи, когда ученый — это звучит гордо. В России существует множество институтов поддержки молодых ученых, и премия в области будущих технологий органично дополнит экосистему таких проектов. А ее направленность на поддержку прорывных исследований способна обеспечить России лидерские позиции в мировом научном сообществе».

В сессии примут участие директор по цифровизации государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Екатерина Солнцева; заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, руководитель направления «Нанобиомедицина» Университета «Сириус», лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых Максим Никитин; профессор Сколтеха, заведующий кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков Университета МИСИС, председатель научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Артем Оганов; научный журналист, куратор инициатив Десятилетия науки и технологий, член научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Алексей Паевский; директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС, заместитель председателя научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Алексей Федоров.