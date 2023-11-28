В Липецкой области планируют отремонтировать 48 школ за 6 млрд рублей

В течение трех лет в Липецкой области планируют отремонтировать 48 школ за 6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

По словам губернатора, многие из ожидающих ремонта школ находятся в районах

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Больше половины средств будет предоставлено из федерального бюджета: соответствующую заявку региона одобрило министерство просвещения РФ. Оставшуюся часть выделят из областного и муниципальных бюджетов.

По словам областных властей, программа включает обновление школьной инфраструктуры, оснащение учреждений «современными средствами обучения» и соответствующее повышение квалификации педагогов.

«Это будет не просто капремонт — крышу поменять, стены покрасить. Из старых школ мы сделаем новые, хорошо оснащенные»,— сказал губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, первые шесть школ планируется обновить уже в 2024 году — власти выбирают, какие именно первыми примут участие в программе. «Ремонты очень масштабные, поэтому начинать придется в течение учебного года, чтобы за лето успеть закончить. Ни о какой дистанционке речь не пойдет. Учеников переведем в другие школы, в районах организуем подвоз. Такие преобразования в школах мы уже делали, опыт есть, будем стараться завершить все побыстрее»,— подытожил господин Артамонов.

К чему может привести снижение цен на организацию питания в школах Липецка — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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