На трансляцию канала «Юлдаш» в Башкирии и регионах направят около 25 млн рублей

АО «Телерадиовещательная компания „Башкортостан“» на аукционе 14 декабря намерено выбрать компанию для эфирной трансляции радиоканала «Юлдаш» в Башкирии, а также в Курганской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях и Пермском крае, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 24,6 млн руб.

Услуги необходимо оказывать в течение 2024 года. В Башкирии трансляция радиоканала будет вестись в 46 населенных пунктах, в Курганской области — в трех, в Пермском крае — в одном, в Оренбургской, Самарской и Челябинской областях вещанием охватят по два населенных пункта.

Также ТРК объявила конкурс на трансляцию телеканала БСТ за 116 млн руб.

АО «Телерадиовещательная компания „Башкортостан“» принадлежит Башкирии в лице министерства земельных и имущественных отношений республики. В 2022 году выручка составила 88,7 млн руб., убыток — 25,8 млн руб. В начале текущего года ТРК была преобразована из ГУПа.

Майя Иванова

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