Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трансляцию телеканала БСТ направят до 116 млн рублей

АО «Телерадиовещательная компания „Башкортостан“» на аукционе 13 декабря выберет подрядчика для эфирной трансляции телеканала БСТ на территории Башкирии и Челябинской области в 2024 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 116,46 млн руб.

Транслировать телеканал необходимо в 336 населенных пунктах Башкирии и в шести — в Челябинской области (в Златоусте и Юрюзани, деревне Акбашева, селах Байрамгулово и Кулуево, поселке Ишалино).

В декабре 2022 года «Телерадиовещательная компания „Башкортостан“» заключила контракт на трансляцию БСТ стоимостью 116,46 млн руб с АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...