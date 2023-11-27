На трансляцию телеканала БСТ направят до 116 млн рублей

АО «Телерадиовещательная компания „Башкортостан“» на аукционе 13 декабря выберет подрядчика для эфирной трансляции телеканала БСТ на территории Башкирии и Челябинской области в 2024 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 116,46 млн руб.

Транслировать телеканал необходимо в 336 населенных пунктах Башкирии и в шести — в Челябинской области (в Златоусте и Юрюзани, деревне Акбашева, селах Байрамгулово и Кулуево, поселке Ишалино).

В декабре 2022 года «Телерадиовещательная компания „Башкортостан“» заключила контракт на трансляцию БСТ стоимостью 116,46 млн руб с АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана».

Майя Иванова

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