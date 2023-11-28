За десять дней в Петербурге освободили 40 незаконно занятых объектов нежилого фонда

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) за полторы недели освободили 30 объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города. Еще 10 помещений пользователи покинули в добровольном порядке. Такие цифры назвали 28 ноября в пресс-службе Смольного.

Общая площадь освобожденного имущества составила более 3 тыс. кв. метров. Большая часть работ была проведена в Адмиралтейском (23 помещений) и Центральном (13) районах. По одному помещению освобождено в Калининском и Петроградском и еще два — в Невском районе Петербурга.

Как уточнили в ККИ, большинство незаконно занятых помещений использовались под жилье и склады, реже — под офисы, мастерские, магазины и кафе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга определились с подрядчиком, который будет выполнять комплекс работ по освобождению незаконно занятых и используемых земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города. За 100,5 млн рублей этим займется ООО «Теннис Хаус».

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