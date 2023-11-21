Незаконно занятые территории в Петербурге будут освобождать за 100 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга по итогам конкурса определил подрядчика для выполнения комплекса работ по освобождению незаконно занятых и используемых земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города. Контракт на сумму 100,5 млн рублей будет подписан с ООО «Теннис Хаус», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, заниматься работами по освобождению территорий компания будет до августа 2024 года.

По данным базы СПАРК, ООО «Теннис Хаус» зарегистрировано в Петербурге в 2010 годе. За прошлый год компания отчиталась о выручке в размере 156 млн рублей, при чистой прибыли более 2 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 49 выигранных контрактов на общую сумму 862,8 млн рублей. Почти все соглашения были подписаны с подведомственным комитету по контролю за имуществом Петербурга СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ).

«Ъ-СПб» писал, что новым председателем комитета по контролю за имуществом был назначен Роман Голованов, ранее долгое время возглавлявший комитет по инвестициям Петербурга.

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