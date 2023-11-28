Для мобилизованных нижегородцев продлена льгота по транспортному налогу

Бюджетный комитет нижегородского заксобрания поддержал продление льготы по транспортному налогу для мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Их освободят от уплаты еще на год, сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Льготу ввели в 2022 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Продлить ее предложила фракция КПРФ. Транспортный налог не будут платить участники СВО, владеющие легковыми автомобилями мощностью до 150 л. с., мотоциклами до 36 л. с. и моторными лодками до 30 л. с.

Ранее КПРФ предложила отменить транспортный налог для всех ветеранов боевых действий. Профильный комитет нижегородского заксобрания единогласно отказался подержать инициативу.

Елена Ковалева