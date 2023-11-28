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В НИУ ВШЭ не стали комментировать фиктивное трудоустройство студентки вуза в «Дом дружбы народов»

В НИУ ВШЭ не стали комментировать фиктивное трудоустройство студентки вуза Анны Алексеевой в Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов». Ответ на запрос «Ъ-Волга» пока не поступил в редакцию.

Прокуратура Самарской области взяла под особый контроль расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) по факту фиктивного трудоустройства студентки в казенное учреждение. Проверка надзорного ведомства проходила в ГКУ СО «Дом дружбы народов» в конце октября этого года после череды резонансных скандалов с участием выходцев из Средней Азии.

Об увольнении Анны Алексеевой из «Дома дружбы народов» не сообщалось.

Евгений Чернов

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