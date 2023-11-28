Число заболевших коронавирусом в Черноземье превысило 2,5 тысячи в неделю

В Черноземье за неделю с 20 по 26 ноября было выявлено 2 850 случаев коронавируса, что на 27,2% больше, чем неделей ранее (2 241). Это следует из данных федерального оперштаба. Количество заболевших с начала 2020 года достигло 1 319 572. Выздоровели за неделю 1 540 пациентов (1 292 500), скончался один человек (22 158).

В Белгородской области коронавирус диагностировали у 387 человек (неделей ранее — у 288, всего — у 175 830). Вылечились 162 пациента (неделей ранее — 246, всего — 172 764). С начала пандемии скончался 2 371 белгородец.

В Воронежской области инфекцию обнаружили у 1 496 человек (неделей ранее — у 1 183, всего — у 513 683). Выздоровел 781 пациент (неделей ранее — 808, всего — 502 707). С начала пандемии сконачились 8 705 человек.

В Курской области коронавирус подтвердился у 191 человека (неделей ранее — у 137, всего — у 156 576). Вылечились 92 пациента (неделей ранее — 74, всего — 153 714). С начала пандемии скончались 2 545 курян.

В Липецкой области количество зараженных выросло на 316 (неделей ранее — на 192, всего — 185 258). Выздоровели 182 пациента (неделей ранее — 108, всего — 180 770). Умер один человек, неделей ранее — один, всего — 4 007.

В Орловской области заболели 269 человек (неделей ранее — 336, всего — 142 268). Вылечились 222 пациента (неделей ранее — 333, всего — 139 921). С начала пандемии умерли 1 986 человек.

В Тамбовской области выявили 191 случай коронавируса (неделей ранее — 105, всего — 145 702). Выздоровел 101 пациент (неделей ранее — 11, всего — 142 624). С начала пандемии скончались 2 544 тамбовчанина.

В целом в России было выявлено 77 106 случаев (23 635 550), вылечилось 54 797 пациентов (22 698 301), умерли 90 человек (400 578).

О разработке аналога «Ингавирина», включенного в протоколы лечения от коронавируса, читайте в материале «Ъ».

Алина Морозова

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