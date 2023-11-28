«Аэрофлот» запустит девять дополнительных рейсов из Москвы в Новокузнецк на время новогодних каникул, сообщил в своем Telegram-канале глава новокузнецкого аэропорта Кирилл Ермаков. По его словам Новокузнецк вошел в 26 городов России, где авиакомпания запустила допрейсы. С 1 декабря полеты будут выполняться ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также господин Ермаков заявил, что в ближайшее время аэропорт Новокузнецка включит «Аэрофлот» в программу удаленного багажного терминала. По его словам, основная задача - привлечь к услуге каждого перевозчика, чтобы пассажиры любой авиакомпании имели возможность добираться «со свободными руками».

В середине июня власти Кемеровской области заявили о готовности субсидировать запуск прямых рейсов из Новокузнецка до Махачкалы и Минеральных Вод, а также увеличение числа рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Казань, согласно предварительной договоренности с компанией Nordwind, сообщил.Министр транспорта региона Сергей Рубан тогда отметил, что регион также заинтересован в открытии прямых рейсов и в другие города, «например Нижний Новгород и Самару».

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Александр Киселев