Власти Кузбасса готовы субсидировать пять межрегиональных авиарейсов

Власти Кемеровской области готовы субсидировать запуск прямых рейсов из Новокузнецка до Махачкалы и Минеральных Вод, а также увеличение числа рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Казань, согласно предварительной договоренности с компанией Nordwind, сообщил «Ъ-Сибирь» министр транспорта региона Сергей Рубан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его словам, регион намерен поддержать инициативу компании увеличить частотность маршрутов в Санкт-Петербург, Сочи и Казань, в частности, сделать первые два ежедневными, а последний три раза в неделю вместо двух, также запустить с 2024 года прямые маршруты в Минеральные Воды и Махачкалу. По его словам, потребность в субсидиях и будет обсуждаться в связи с намерениями авиакомпании Nordwind. Регион также заинтересован в открытии прямых рейсов и в другие города, «например Нижний Новгород и Самару».

Помимо аэропорта Новокузнецка авиакомпания Nordwind выполняет из два рейса в неделю в Сочи и три — в Санкт-Петербург из Кемерова, а маршрут до Казани с тремя вылетами в неделю выполняет перевозчик из Татарстана — UVT aero.

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Игорь Лавренков, Кемерово