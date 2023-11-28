Красный Крест не планирует эвакуацию сотрудников из сектора Газа

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) намерены оставаться в секторе Газа «до последнего момента», заявил РБК директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони. Он подтвердил, чтобы в Газе погибли два сотрудника организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

На вопрос, рассматривалась ли эвакуация сотрудников Красного Креста из сектора Газа, господин Карбони ответил отрицательно. «Нет, ни в коем случае. Наша организация останется до самого последнего момента в Газе. Конечно, мы не сможем остаться, если не будет обеспечено никакой безопасности, если нас будут атаковать, если стороны конфликта не захотят нашего присутствия. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы остаться»,— сказал он.

По его мнению, сейчас присутствие МККК в Газе «нужно как никогда». Фабрицио Карбони уточнил, в анклаве остаются около 130 сотрудников МККК из числа резидентов-палестинцев, а также около 30 международных сотрудников. Он отметил, что у организации остаются проблемы с безопасностью. «Мы улучшили координацию с различными сторонами, чтобы мы могли поставлять медикаменты на север и эвакуировать раненых с севера на юг. Но передвижение с севера на юг до сих пор очень опасно и сложно»,— отметил он.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября. Со стороны Израиля число погибших оценивается в 1,4 тыс., Палестина сообщала более 15 тыс. жертвах. 22 ноября стороны согласовали временное прекращение огня, предусматривающее доставку гумпомощи и освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на передачу Израилю заложников. Вчера, 27 ноября, режим прекращения огня продлили на два дня.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Хамасу" дали дополнительное время».