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Уровень воды на подтопленных территориях в Ростовской области стабилизировался

К 09:00 28 ноября уровень воды на территориях Ростовской области, затопленных из-за нагонных явлениях в низовьях реки Дон, стабилизировался. Об этом утром сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Муниципальные комиссии сегодня с утра начинают подворовой обход пострадавших от подтопления. По заявлениям жителей бригады спасателей будут проводить откачку воды из домов и дворов»,— написал губернатор.

Также Василий Голубев отметил, что энергетики уже закончили восстановительные работы на большей части объектов энергетической инфраструктуры области. Сегодня будут организованы проверки функционирования пострадавших участков.

В ночь на 27 ноября на Ростовскую область обрушился ураганный ветер, вызвавший ветровые волны в устье реки Дон и нагон воды на прибрежные территории. В зону подтопления попали 25 населенных пунктов в Неклиновском, Азовском, Мясниковском районах. Из зоны бедствия были эвакуированы 506 человек. Вода зашла на территорию 3 тыс. частных домовладений. Кроме того, штормовой ветер повредил линии электропередач, временно оставив без энергоснабжения около 100 тыс. жителей региона.

Анастасия Назарова

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