Из зоны подтопления в Ростовской области эвакуировали 506 человек

Спасатели эвакуировали из затопленных населенных пунктов Ростовской области 506 человек, включая 120 детей. Об этом днем 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Эвакуированные люди находятся в пунктах временного размещения. С утра на территории региона было развернуто 116 ПВР.

«Всего от РС ЧС привлечено 581 человек, 252 единицы техники, в том числе 27 плавсредств и инженерная техника. В местах подтопления работают оперативные группы, аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области и Донского спасательного центра»,— сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

По данным ведомства, в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах подтоплено около 3 тыс. придомовых участков. Власти Ростовской области сообщают, что в зону бедствия попали 25 населенных пунктов, включая Таганрог и Ростов-на-Дону.

Анастасия Назарова