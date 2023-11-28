В Красноярском крае ожидается штормовой ветер

Штормовой ветер до 30 м/с может нарушить жизнеобеспечение на севере Красноярского края и еще 14 регионах России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Неблагоприятная погода прогнозируется на предстоящую неделю, указал в докладе о возможных чрезвычайных ситуациях начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, 29 ноября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается сильный юго-восточный ветер, порывы ветра до 15 – 18 м/с, метель, в Туруханском районе ночью местами сильный снег. В центральном районе похолодает до -30 градусов, синоптики прогнозируют туман, на дорогах гололедицу.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в Красноярском крае ущерб от урагана, прошедшего в нескольких регионах Сибири, оценивается в 67,8 млн руб. Штормовой ветер, равного по силе которому не наблюдалось метеорологами за весь период наблюдений в округе — как минимум последние 60 лет, пронесся 19-20 ноября. Порывы ветра в ряде регионов достигали 37 м/с. Погибли четыре человека, еще 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек.

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Лолита Белова