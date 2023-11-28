В Красноярском крае ущерб от урагана составил около 68 млн рублей

В Красноярском крае ущерб от урагана, прошедшего в нескольких регионах Сибири, оценивается в 67,8 млн руб., сообщил спикер краевого заксобрания Алексей Додатко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Пострадало более 280 объектов, из них 81 – кровли на зданиях. К счастью, обошлось без жертв. Электроснабжение полностью восстановлено уже 23-го ноября. В ближайшее время на устранения последствий будут выделены средства Резервного фонда», - заявил господин Додатко.

Также он отметил, что местные жители могут получить до 30 тыс. руб. адресной материальной помощи.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в Красноярске, по информации оперативных служб, самые серьезные повреждения получили кровли техникума на ул. Курчатова, жилые дома, а также школа 134. Отключения электроэнергии в регионе фиксировались в пяти муниципальных образованиях - Ужурский, Партизанский, Уярский, Балахтинский, Нижнеингашский районы.

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Александр Киселев