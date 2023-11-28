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В Курске суд дал 12 лет колонии воевавшему в «Правом секторе» петербуржцу

Ленинский райсуд Курска приговорил уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год за участие в запрещенной в РФ экстремистской украинской организации «Правый сектор». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Евгений Казанцев на оглашении приговора в Ленинском райсуде Курска

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Евгений Казанцев обвинялся в участии в иностранном вооруженном формировании против интересов РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и в незаконном ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Дело расследовалось по материала управления ФСБ по Центральному военному округу и курского управления ФСБ. По версии следствия, он был сторонником националистической идеологии и входил в состав «сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации» против интересов РФ при выполнении задания руководства «Правого сектора».

Евгений Казанцев был арестован в марте 2022 года. По данным курских СМИ, его обнаружили среди украинских военнопленных. В ходе предварительного следствия он подтвердил участие в деятельности экстремистской организации, а также «сообщил обстоятельства совершения преступления, роли иных лиц». На камеру он заявил, что примкнул к экстремистам из-за денег, и призвал украинских силовиков сложить оружие.

Суд над Казанцевым начался спустя год. Фигурант вину не признал. Прокуратуру потребовала назначить ему десять лет лишения свободы. Защита просил оправдать подсудимого «в связи с непричастностью к совершению преступлений».

Приговор не вступил в законную силу.

Александр Прытков

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