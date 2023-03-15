В Курске начали судить петербуржца, воевавшего на стороне «Правого сектора»

Ленинский райсуд Курска начал рассмотрение уголовного дела в отношении уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева. Его обвиняют в участии в иностранном вооруженном формировании против интересов РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и в незаконном ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По версии следствия, Казанцев являлся «сторонником националистической идеологии», разделял основные идеи экстремистского «Правого сектора» (организация запрещена в России) и выполнял задания его руководства, а также входил в состав «сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации против интересов РФ». В суде уже допрошены свидетели. Подсудимый вину не признает.

Евгений Казанцев был арестован в марте 2022 года. В ходе предварительного следствия он подтвердил участие в украинской экстремистской организации и сообщил обстоятельства преступлений. По данным СМИ, националиста обнаружили среди украинских военнопленных. На камеру он раскаялся, заявив, что примкнул к экстремистам из-за денег, и призвал украинских силовиков сложить оружие.

Олег Мухин

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