В Кузбассе с декабря запустят визит-центры
В Кемеровской области с 1 декабря откроют визит-центры, которые помогут местным жителям выбрать интересную им праздничную новогоднюю программу. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего предусматривается 12 форматов отдыха в рамках проекта «Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы».
«Главная цель концепции — сделать регион центром новогодних путешествий, причем не только для кузбассовцев», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.
В общей сложности в Кузбассе ожидается более 2 тыс. мероприятий.
Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что в городе будут действовать пять основных площадок для празднования Нового года: ул. Ленина, Центральный парк культуры и отдыха, парк «Арена», а также Первомайский и Театральный сквер.