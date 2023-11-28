В Кузбассе с декабря запустят визит-центры

В Кемеровской области с 1 декабря откроют визит-центры, которые помогут местным жителям выбрать интересную им праздничную новогоднюю программу. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего предусматривается 12 форматов отдыха в рамках проекта «Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы».

«Главная цель концепции — сделать регион центром новогодних путешествий, причем не только для кузбассовцев», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В общей сложности в Кузбассе ожидается более 2 тыс. мероприятий.

Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что в городе будут действовать пять основных площадок для празднования Нового года: ул. Ленина, Центральный парк культуры и отдыха, парк «Арена», а также Первомайский и Театральный сквер.

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Александр Киселев