В Новосибирске определили площадки для празднования Нового года

В Новосибирске определи места празднование Нового года, заявил мэр Анатолий Локоть журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам главы города, в Новосибирске будут действовать в этот период пять главных площадок ул. Ленина, Центральный парк культуры и отдыха, парк «Арена», а также Первомайский и Театральный сквер.

«В Первомайском сквере мы планируем световые конструкции, по аналогии с прошлым годом. Также. Уже сегодня на месте летнего фонтана монтируется световой фонтан, — сообщил Анатолий Локоть.

Также 31 декабря в Театральном сквере запланирована программа «Новогодняя ночь» для всех жителей города. С 2 по января будет «экскурсионный маршрут» по новогоднему Новосибирску. Кроме того, на площади Лыщинсокго и площади Маркса власти намерены установить новое световое оформление.

В конце октября мэрия Новосибирска приняла решение о перекрытии улицы Ленина для подготовки к Новому году. Улица будет доступна для пешеходов с 17 ноября текущего года до 1 февраля следующего. Улицу планируется украсить елками, разместить украшения поверх дороги, а также провести иллюминацию по всей территории.

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Александр Киселев