Задержавшиеся из-за шторма поезда на Кубани вводят в график

Поезда, которые задержались в пути из-за шторма в Краснодарском крае, вводят в график. Время стоянок в пути сокращают. Сейчас задерживаются 17 поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба РЖД.

Пассажиров задержавшихся поездов обеспечивают питьем и едой. Выдано 12,5 тыс. продуктовых наборов. На вокзалах пассажирам предоставили больше 200 мест для отдыха.

На участке Лазаревская — разъезд Водопадный, где подмыло железную дорогу, организовали реверсивное движение по одному пути. Восстановительные работы продолжаются, в них задействованы 158 человек. На участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановили поврежденную контактную сеть.

Железнодорожные рабочие также занимаются предотвращением разрушения береговой линии. На проблемных участках отсыпают щебень и бутовый камень, а также укрепляют прибрежную инфраструктуру.

Ранее из-за шторма на побережье подмыло железную дорогу. В пути задержались 50 поездов.

Вячеслав Рыжков

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