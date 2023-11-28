В Петербурге и области выявили 16 водителей, вновь севших за руль нетрезвыми

Сотрудники ДПС в ходе рейда выявили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 16 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей возбудили уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудники полиции провели рейд по фиксированию нетрезвых автомобилистов на прошедших выходных. Контрольные действия помогли выявить свыше 270 нарушителей. Из них 147 человек привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. Порядка 100 водителей не согласились пройти медосвидетельствования, поэтому в отношении их завели дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге с января по октябрь 2023 года взыскали более 36 млн рублей штрафов за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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