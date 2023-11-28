На Кубани выдача потребительских кредитов увеличилась в 1,5 раза

За три квартала 2023 года жители Краснодарского края взяли 534 млрд руб. потребительских кредитов. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре отмечено снижение выдач в этом сегменте, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Замначальника Управления Александр Гостев заявил, что замедление потребительского кредитования произошло из-за повышения ключевой ставки, а также по причине ужесточения макропруденциального регулирования. С начала сентября Банк России увеличил макронадбавки по наиболее рискованным потребзаймам, а с начала октября повысил требования к капиталу банков, предоставляющих такие кредиты.

По состоянию на начало октября текущего года кредитный портфель жителей Кубани вырос почти до 1,27 трлн руб. Рост за год составил около 30%. Ипотечных кредитов жители края взяли на 655 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Из этих денег более 244 млрд руб. банки выдали с января по сентябрь текущего года. Объем ипотечного кредитования в регионе достиг исторического максимума.

Вячеслав Рыжков

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