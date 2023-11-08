Объем ипотечного кредитования на Кубани достиг исторического максимума

В Краснодарском крае объем ипотечного кредитования достиг исторического максимума. В сентябре жителям региона выдали 9,2 тыс. ипотечных кредитов, что стало рекордом за всю историю наблюдений, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В прошлый раз рекорд фиксировался в декабре прошлого года, когда кубанцам выдали 7,6 тыс. кредитов. Отмечается также, что показатели сентября 2023 года в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 4,6 тыс. кредитов.

В регуляторе рекорд 2022 года связывают с ожидавшимся окончанием действия госпрограмм. Показатели сентября 2023 года так высоки из-за приобретения недвижимости в инвестиционных целях, а также из-за стремления граждан оформить ипотеки по заявкам, одобренным до повышения ключевой ставки.

За первые три квартала этого года в крае было выдано 47,1 тыс. льготных кредитов ИЖК против 21,9 тыс. кредитов за аналогичный прошлогодний период. По этому показателю Кубань оказалась на пятом месте среди регионов РФ.

Вячеслав Рыжков

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