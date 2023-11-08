Объем ипотечного кредитования на Кубани достиг исторического максимума
В Краснодарском крае объем ипотечного кредитования достиг исторического максимума. В сентябре жителям региона выдали 9,2 тыс. ипотечных кредитов, что стало рекордом за всю историю наблюдений, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Южное ГУ Банка России.
Фото: pixabay.com
В прошлый раз рекорд фиксировался в декабре прошлого года, когда кубанцам выдали 7,6 тыс. кредитов. Отмечается также, что показатели сентября 2023 года в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 4,6 тыс. кредитов.
В регуляторе рекорд 2022 года связывают с ожидавшимся окончанием действия госпрограмм. Показатели сентября 2023 года так высоки из-за приобретения недвижимости в инвестиционных целях, а также из-за стремления граждан оформить ипотеки по заявкам, одобренным до повышения ключевой ставки.
За первые три квартала этого года в крае было выдано 47,1 тыс. льготных кредитов ИЖК против 21,9 тыс. кредитов за аналогичный прошлогодний период. По этому показателю Кубань оказалась на пятом месте среди регионов РФ.
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