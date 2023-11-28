Тайвань обвинил 10 военных офицеров в шпионаже в пользу Китая

Прокуратура Тайваня предъявила в понедельник обвинения десяти действующим и отставным военным в шпионаже в пользу Китая.

Трое из подсудимых обвиняются в попытке «создания шпионской сети в пользу Китая» через вербовку действующих военнослужащих, готовых собирать и передавать КНР военную информацию. Еще двое публиковали в интернете видеоролики, где, как отмечает прокуратура, звучали призывы сдаться армии Китая. Сразу четверым предъявлены обвинения в передаче многочисленных военных тайн Пекину в обмен на денежное вознаграждение. Наконец, последний подсудимый обвиняется в краже военных документов из сейфа на рабочем месте.

Это уже не первый случай за последние месяцы, когда власти Тайваня предъявляют обвинения военнослужащим и офицерам в отставке в шпионаже в пользу Китая. Так, в августе двум гражданам (отцу и сыну) были предъявлены обвинения в вербовке двух солдат, которые якобы помогали им собирать информацию для Китая о крупнейших на острове военных учениях. А в октябре полковник ВВС в отставке был приговорен к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Пекина и передачу информации, являющейся государственной тайной.

Как в Тайване ищут «агентов Пекина» в преддверии январских президентских выборов, читайте в материале «Ъ» «Тайваньская субмарина уплыла к Китаю».

Кирилл Сарханянц