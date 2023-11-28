В Ярославле отменили открытое совещание из-за отъезда мэра

Мэрия Ярославля 28 ноября отменила традиционное открытое общегородское совещание с мэром Артемом Молчановым. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии, господин Молчанов в отъезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Традиционно на общегородском совещании, которое транслируется на сайте мэрии и в соцсетях, обсуждаются актуальные городские проблемы, в том числе и жалобы жителей. В последние два дня главные жалобы ярославцев касаются состояния дорог и тротуаров после снегопада и ледяного дождя. Реакции на жалобы в прямом эфире на этот раз жители города не увидят.

По данным минздрава, 27 ноября в травмпункты и приемные покои больниц в связи с полученными травмами из-за гололеда обратились 113 человек.

Алла Чижова