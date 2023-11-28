Полиция Индии сообщила о ненасильственном характере смерти актера Белецкого

В гибели российского актера Максима Белецкого в Индии не найдено признаков насильственного характера, сообщили РБК в посольстве РФ в Индии. В диппредставительстве уточнили, что получили от местной полиции копии протоколов о вскрытии тел погибших М.Ю. Белецкого и А.О. Ранцевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Демина / Республиканский театр кукол Фото: Анастасия Демина / Республиканский театр кукол

«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России — мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера»,— рассказали в посольстве. Там добавили, что пока неизвестны результаты экспертизы и химического анализа тканей.

О гибели бывшего актера Республиканского театра кукол Йошкар-Олы Максима Белецкого стало известно 23 ноября. Мужчине было 37 лет. В театре причину смерти не назвали, но сказали, что актер «трагически погиб». Родственники планировали кремировать его тело и захоронить прах в Индии.

Лаура Кеффер