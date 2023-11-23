В Индии погиб российский актер из Марий Эл Максим Белецкий

Бывший актер Республиканского театра кукол Йошкар-Олы Максим Белецкий погиб в Индии. Ему было 37 лет. О его гибели говорится в сообщении театра. Причины смерти не уточняются, но сообщается, что актер «трагически погиб».

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Фото: Анастасия Демина / Республиканский театр кукол Максим Белецкий

Фото: Анастасия Демина / Республиканский театр кукол

«По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же»,— говорится в сообщении театра кукол в социальной сети «ВКонтакте».

Максим Белецкий работал в театре с 2007 по 2021 год. Он закончил режиссерский факультет Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе в индийской долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины. Они лежали в термальном бассейне. Следствие не считает их смерть криминальной. В доме туристов нашли записку с просьбой передать вещи в посольство, а затем — родственникам.

Анастасия Ларина