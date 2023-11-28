В Ярославле возобновили работу колеса обозрения

В Ярославле вечером 27 ноября возобновили работу колеса обозрения. Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» владелец аттракциона и генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

«Работа возобновлена вчера в 18:30 и колесо обозрения приняло горожан и гостей города, которые смогли добраться до аттракциона и согреться в теплых кабинках колеса обозрения. После ликвидации последствий обледенения и обработки движущейся части колеса, было проведено стандартное ежедневное техническое обслуживание приводов с осмотром всех элементов аттракциона и его контрольная обкатка»,— сказал господин Коллар.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что работа колеса обозрения была приостановлена утром 27 ноября из-за обледенения движущихся частей.

Алла Чижова