В Ярославле приостановили работу колеса обозрения из-за ледяного дождя

В Ярославле работу колеса обозрения приостановили в связи с погодными условиями, в том числе из-за ледяного дождя. Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» владелец аттракциона и генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

Господин Коллар отметил, что работу приостановили сегодня утром. Если погода наладится, колесо могут запустить сегодня же. «Произошло обледенение движущейся части. У нас есть предписания в технической документации на колесо, при каких погодных условиях мы можем работать, а в каких нет. У нас ограничения по подобному погодному явлению. Как только погода нормализуется, мы можем работать до минус 20, даже когда идет шквальный снегопад. Сегодня утром приостановили, возможно, в течение дня запустим. Будем смотреть по погоде»,— сказал владелец аттракциона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 ноября в Ярославле из-за снегопада и ледяного дождя город встал в 10-балльные пробки. В соцсетях публикуют не только заснеженные дороги, но и обледеневшие тротуары.

Алла Чижова