Без света в Крыму остаются 93 тысячи человек

В Крыму до сих пор нет доступа к электроэнергии у 93 тыс. жителей. В 245 селах нарушено также водоснабжение, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Днем накануне он доложил президенту РФ о сложившейся ситуации. Владимир Путин, по словам главы Крыма, поручил федеральному правительству выделить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры полуострова.

На 52 котельных из 125 обесточенных в Крыму работа уже восстановлена. В разных населенных пунктах полуострова повреждены 749 кровель домов. Работы на объектах ведутся круглосуточно.

В 10 районах Крыма объявили режим ЧС. Еще в трех муниципалитетах действует режим угрозы ЧС.

Вячеслав Рыжков

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