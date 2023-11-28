В 10 районах Крыма ввели режим ЧС

Утром 28 ноября на территории 10 муниципалитетов Крыма ввели режим ЧС. Об этом объявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Сейчас режим ЧС действует на территории Джанкоя, Евпатории и Саки, Симферопольского и других районов. На территории Судака, Алушты и Первомайского района объявлена угроза ЧС.

Господин Аксенов сообщил, что продолжается установление границ зоны ЧС. Специалисты собирают информацию и уточняют объемы причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что на Кубани после шторма восстановили энергоснабжение, а в Крыму возобновили подачу тепла. В некоторых населенных пунктах полуострова света нет до сих пор.

Вячеслав Рыжков

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