Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС могут перевести на 18-месячный топливный цикл

На Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) была успешно проведена опытно-промышленная эксплуатация энергоблока №6 в режиме 18-месячного топливного цикла. Об этом сообщили на АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отчет о работах направлен в Ростехнадзор. В случае получения экспертного заключения энергоблок будет переведен в промышленную эксплуатацию в новом режиме.

Энергоблок №6 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Он отработал три топливные кампании в 12-месячном цикле. В августе 2020 года стартовала опытно-промышленная эксплуатация с 18-месячным циклом в рамках четвертой и пятой кампаний. По словам директора АЭС Владимира Поварова, это позволило значительно сократить длительность ремонтов, обеспечить процесс выработки электроэнергии и повысить эффективность энергоблока в целом.

«Увеличение длительности топливного цикла стало возможным за счет повышения среднего обогащения ядерного топлива и применения большего количества оксида гадолиния в качестве поглотителя нейтронов в тепловыделяющих сборках реакторной установки ВВЭР-1200»,— рассказали на атомной станции.

Аналогичная работа проводится на седьмом энергоблоке АЭС. Его планируют перевести на 18-месячный цикл в марте 2024 года.

По словам гендиректора концерна «Росэнергоатом» Александра Шутикова, опыт НВ АЭС будет использован на блоках подобного дизайна в России и за рубежом.

О проекте строительства двух новых энергоблоков на Нововоронежской АЭС — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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