Жителя Татарстана начали судить за сожжение проводов на Вечном огне

Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело 62-летнего местного жителя Рената Калимуллина. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Это следует из информации, опубликованной на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Напомним, сам инцидент произошел минувшим летом. Следствие считает, что подсудимый, будучи пьяным, стал жечь металлические провода на Вечном огне в парке Победы в Зеленодольске для того, чтобы их сдать в пункт металлоприема. Охранник сделал тому замечание, и обвиняемый ушел, однако вскоре он вернулся, и его задержали полицейские.

Вину подсудимый признал. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Ъ-Казань"