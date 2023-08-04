СКР: Мужчина в Зеленодольске жег металлические провода на Вечном огне

В Зеленодольске задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в осквернении символов воинской славы России. Против него возбудили соответствующее уголовное дело. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам инцидент произошел в конце июля этого года. Мужчина, будучи в нетрезвом виде, пришел в парк Победы и стал жечь на Вечном огне металлические провода, чтобы сдать их в металлоприем, однако его заметил охранник, сделавший подозреваемому замечания, вскоре последний ушел. Но позже он вернулся и продолжил свои действия, которые пресекли сотрудники правоохранительной системы.

Вину мужчина признал полностью. Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"