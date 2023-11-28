В Омской области на благоустройство улиц в 2024 году выделят более 480 млн руб

Правительство Омской области выделит 480,4 млн руб. на благоустройство общественных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Большую часть этих средств получат муниципальные районы, где новый облик приобретут 32 общественные территории: 28 объектов в наших районах и 4 пространства в Омске», - заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что из этой суммы 461,4 млн руб. составят федеральные средства и 10,9 млн руб. будет направлено из областного бюджета на условиях софинансирования.

В конце сентября 2023 года стало известно, что федеральное правительство выделит Омской области 300 млн руб. на завершение первого этапа реконструкции участка автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области.

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Александр Киселев