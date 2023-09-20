Омская область получит 300 млн рублей на реконструкцию автодороги

Федеральное правительство выделит 300 млн руб. на завершение первого этапа реконструкции участка автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Соответствующее распоряжение кабмина издано 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет об участке с восьмого по 32-й км. Он расположен на территории Омского района региона. «Федеральное финансирование позволит завершить все мероприятия, связанные с первым этапом реконструкции, увеличить пропускную способность подхода к Омску с восточного направления и улучшить транспортное сообщение в границах Омской городской агломерации»,— говорится в сообщении правительства РФ.

Распоряжение было издано по итогам июльской рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина по Сибири и Дальнему Востоку. В ходе нее за финансовой поддержкой для проведения дорожных работ к главе правительства обратился руководитель Омской области Виталий Хоценко.

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Валерий Лавский