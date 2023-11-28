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Коммерсантъ FM
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В Москве задерживаются поезда на Горьковском направлении и МДЦ-4

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что задерживается ряд поездов Горьковского направления в сторону области и МЦД-4 (D4) в сторону Железнодорожной. «Известия» пишут, что проблемы на МЦД-4 возникли с 7:30, и на станциях «скопились толпы пассажиров».

По данным МЖД, задержка произошла из-за незапланированной остановки по техническим причинам на остановочном пункте Нижегородская поезда №6624 Апрелевка—Крутое. В 7:38 поезд был убран, но задержка в движении поездов сохраняется.

Эту информацию также подтвердил московский дептранс. «На D4 задерживается несколько поездов в сторону Железнодорожной... Также несколько обратных поездов в сторону Апрелевки отправятся с задержками. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вчера, 27 ноября, юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. В Москве и области был введен желтый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра.

О последствиях шторма читайте в материале «Ъ» «Черное море вышло из берегов».

Лаура Кеффер

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