В аэропортах Москвы задержано или отменено более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержано 20 рейсов, пять отменено. Это следует из данных «Яндекс Расписания».

По состоянию на 9:53 во Внуково задержано шесть рейсов. В Домодедово задержано 11 рейсов, отменено три. В Шереметьево задержано три рейса, еще два отменено.

В ночь на 27 ноября юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм, несколько человек погибли. В Москве и области был введен желтый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет.

О последствиях шторма в стране — в материале «Ъ» «Черное море вышло из берегов».

Лаура Кеффер